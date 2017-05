München (ots) - An Himmelfahrt bietet Das Erste auch in diesem Jahr wieder einige ganz besondere Fußball-Highlights: Den Auftakt macht der Finaltag der Amateure mit 20 Landespokal-Endspielen. Aus allen Teilen des Landes berichtet die "Sportschau" live von den Plätzen. Von 12:35 Uhr bis 20:00 Uhr stehen in drei gestaffelten Livekonferenzen im Ersten die Amateurclubs im Fokus, die sich in den Landespokal-Wettbewerben bis ins Finale durchgekämpft haben. Der Finaltag birgt für die Teilnehmer einen ganz besonderen Reiz: Alle Landespokal-Sieger sind für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2017/18 qualifiziert. Als Gäste haben sich DFB-Präsident Reinhard Grindel und sein Vize Dr. Rainer Koch angekündigt. Julia Scharf und Jessy Wellmer werden durch den Finaltag der Amateure führen.



Die Begegnungen:



Anpfiff 12:45 Uhr SV Eintracht Trier (Regionalliga Südwest) - TuS Koblenz (Regionalliga Südwest) FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga Nord) - SV Halstenbek-Rellingen (Oberliga Hamburg) FC Energie Cottbus (Regionalliga Nordost) - FSV 63 Luckenwalde (Regionalliga Nordost) FSV Wacker Nordhausen (Regionalliga Nordost) - FC Rot-Weiß Erfurt (3. Liga) SG HD-Kirchheim (Verbandsliga Nordbaden) - FC Nöttingen (Regionalliga Südwest) Sportfreunde Dorfmerkingen (Landesliga Staffel II Württemberg ) - Stuttgarter Kickers (Regionalliga Südwest) VfB Germania Halberstadt (Nordostdeutscher Fußball Verband - Oberliga Süd) - 1.FC Magdeburg (3. Liga)



Anpfiff 14:45 Uhr Leher TS Bremerhaven (Bremenliga) - Bremer SV (Bremenliga) VfL Osnabrück (3. Liga) - Lüneburger SK Hansa (Regionalliga Nord) SV Wacker Burghausen (Regionalliga Bayern) - 1. FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) SV Rot-Weiß Hadamar (Hessenliga) - SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) F.C. Hansa Rostock (3. Liga) - MSV Pampow (Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern) VfR Hausen (Landesliga Staffel II Südbaden) - 1. FC Rielasingen-Arlen (Verbandsliga Südbaden)



Anpfiff 17:00 Uhr Rot-Weiss Essen (Regionalliga West) - MSV Duisburg (3. Liga) SC Paderborn (3. Liga) - Sportfreunde Lotte (3. Liga) SC Fortuna Köln (3. Liga) - Bonner SC (Regionalliga West) FC Viktoria 1889 Berlin (Regionalliga Nordost ) - BFC Dynamo (Regionalliga Nordost ) SV Eichede (Regionalliga Nord) - Holstein Kiel (3. Liga) SV Elversberg (Regionalliga Südwest) - 1. FC Saarbrücken (Regionalliga Südwest) Wormatia Worms (Regionalliga Südwest) - SV Morlautern (Oberliga Rheinland)



Danach geht es spannend weiter mit dem Hinspiel im niedersächsischen Relegationsderby: VfL Wolfsburg trifft auf Eintracht Braunschweig. Schafft der VfL den Klassenerhalt oder kann die Eintracht den Aufstieg klar machen? Matthias Opdenhövel begleitet den ersten Teil des Fußballkrimis gemeinsam mit seinem Gast Stefan Effenberg, Reporter ist Gerd Gottlob.



Den Abschluss des langen Fußballtags im Ersten bildet ab 22:30 Uhr die Dokumentation "Putins Generalprobe - Russland, die FIFA und der Confed Cup". Das Erste blickt hinter die Kulissen des Mega-Events, wo Kostenexplosionen, Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Rassismus die Agenda bestimmen und zeigt, dass die von Putin versprochene WM auf "höchstem Standard" noch in weiter Ferne liegt.



Sendetermine im Ersten



Donnerstag, 25. Mai 2017 12:35-20:00 Uhr Sportschau Finaltag der Amateure Livekonferenz der DFB-Landespokalendspiele



20:15 -22:30 Uhr Sportschau Relegation Hinspiel 1. Liga - 2. Liga VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig Reporter: Gerd Gottlob Moderation: Matthias Opdenhövel



22:30-23:00 Uhr Putins Generalprobe Russland, die FIFA und der Confed Cup Film von Olga Sviridenko, Robert Kempe und Philipp Sohmer



