Ungetrübter Genuss garantiert: Beim aktuellen Qualitäts-Test der Stiftung Warentest schneiden die getrockneten Tomaten in Öl von ALDI SÜD mit hervorragenden Ergebnissen ab. Mit einer Endnote von 1,8 rangieren die italienischen Antipasti der Marke CUCINA als bestes Produkt aus konventioneller Herstellung in der Gesamtwertung knapp hinter den Bio-Produkten auf Platz drei. "Berechnet man den Preis nur für den Tomatenanteil, ist das Produkt von Aldi Süd mit gut 70 Cent pro 100 Gramm Tomaten unschlagbar günstig", resümieren die Tester.



Insgesamt waren 17 Produkte in Schraubgläsern mit Twist-off-Deckeln auf Schadstoffe untersucht worden. Mit dem positiven Abschneiden sieht die Unternehmensgruppe sich darin bestätigt, durch eine umfassende Qualitätssicherung hochwertige Lebensmittel zum besten Preis anzubieten.



