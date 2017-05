Lieber Leser,

SGL Carbon hat in den zurückliegenden Tagen enorm wichtige Zeichen gesetzt. Die Aktie konnte mit einem Plus von 9 % binnen zweier Wochen einen massiven Aufwärtstrend herausarbeiten. Innerhalb eines Monats gewann die Aktie sogar 18 % und verbesserte damit das Ergebnis in laufenden Jahr auf ein Plus von 25,6 %. Im Zuge dessen wurde am 16. Mai ein neues 6-Monats-Hoch bei 10,84 Euro gesetzt. Jetzt ist der Weg aus Sicht charttechnischer Experten frei bis zum 12-Monats-Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...