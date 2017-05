mybet Holding SE: Einladung Telefonkonferenz zum 1. Quartal 2017

mybet Holding SE: Einladung Telefonkonferenz zum 1. Quartal 2017

Berlin, 24. Mai 2017. Die mybet Holding SE (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, ISIN DE000A0JRU67) wird am 30. Mai 2017 nach Börsenschluss die Mitteilung zum 1. Quartal 2017 der mybet Gruppe veröffentlichen. Anlässlich der Veröffentlichung lädt die mybet Holding SE Analysten, Investoren und Journalisten ein zur

Telefonkonferenz "1. Quartal 2017" am Mittwoch, 31. Mai 2017 um 10:30 Uhr (MESZ)

Herr Markus Peuler, Vorstand der mybet Holding SE, präsentiert im Rahmen der Telefonkonferenz die Entwicklung des Konzerns sowie die wichtigsten Kennzahlen der Berichtsperiode. Im Anschluss steht Herr Peuler für Fragen zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz ist die folgende Telefonnummer ab 15 min vor Beginn der Konferenz zur Einwahl geschaltet:

Tel.: +49 30 232531410

Die Mitteilung zum 1. Quartal 2017 der mybet Gruppe wird am 30. Mai 2017 unter folgendem Link veröffentlicht:

https://mybet-se.com/category/finanzberichte/

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Karl-Liebknecht-Straße 32 10178 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 0 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

