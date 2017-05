NanoFocus AG: Strategischer Investor mit ca. 20% beteiligt

- Unterschiedlichste Anknüpfungspunkte für strategische Zusammenarbeit mit der Mahr-Gruppe

Oberhausen, den 24.05.2017 - Stephan Gais, Geschäftsfuhrender Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsfuhrung der Carl Mahr GmbH & Co. KG, hat die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3-D-Oberflächenmesstechnik, darüber informiert, dass die Carl Mahr Holding GmbH mit rund 20% an der Gesellschaft beteiligt ist. Die Carl Mahr Holding GmbH hatte unter anderem die am 20. April 2017 durchgeführte Kapitalerhöhung um 453.000 auf 6.093.786 Stückaktien gezeichnet. Eine Mehrheitsbeteiligung wird derzeit nicht angestrebt. Der Streubesitz der NanoFocus AG beträgt somit rund 52%. Aufgrund der Notierung der Aktien der NanoFocus AG im Freiverkehr erfolgt die Information über die Beteiligungshöhe freiwillig.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stephan Gais einen ausgewiesenen Branchenexperten als langfristig orientierten Ankeraktionär und zukünftigen Aufsichtsrat gewinnen konnten", sagt Joachim Sorg, CFO der NanoFocus AG. "Mit der Mahr-Gruppe, als weltweit tätigem Familienunternehmen mit mehr als 150 Jahren Erfahrung in der Messtechnik, ergeben sich unterschiedlichste Anknüpfungspunkte für eine strategische Zusammenarbeit - insbesondere im Bereich Automotive. Details der Kooperation werden derzeit gemeinsam erarbeitet."

Die Mahr-Gruppe ist einer der weltweit führenden Komplettanbieter in der Fertigungsmesstechnik - vom Handmessschieber bis zu hoch automatisierten Messsystemen. Neben der Messtechnik ist die Mahr-Gruppe in den Geschäftsfeldern hochpräzise Kugelführungen (MarMotion), sowie hochpräzise Zahnraddosierpumpen und Misch- & Dosiermaschinen (Mahr Metering Systems) tätig. Das mittelständische Familienunternehmen mit Sitz in Göttingen beschäftigt weltweit in seinem globalen Vertriebs-und Produktionsnetzwerk rund 1.900 Menschen und hat im Jahr 2016 ca. 238 Mio. EUR umgesetzt.

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

