Was tun mit 800 Millionen Dollar? George Soros verwettet sie gegen die US-Börsen und gegen Donald Trump. Auch mit weniger lässt sich an der Börse investieren. Was tun Anleger denn nun am besten, Dirk Heß von der Citigroup? Das Tapering der EZB wäre eine gute Nachricht, erklärt Dirk Heß von der Citigroup im Gespräch mit Antje Erhard. Denn das würde bedeuten, die Konjunktur sei robust genug. Also kein Grund für Panik an den Märkten. Ohnehin habe der DAX noch Nachholpotential gegenüber den USA, wo gerade auch die Politik die Börsen mitprägt (auf kurzen, politischen Beinen). Die Konditionen sprächen in verschiedenen Bereichen ebenfalls noch für den Anleger. Und wenn Sie erfahren möchten, welche Zertifikate häufig / überdurchschnittlich ihren Basiswert schlagen, dann schauen Sie hier.