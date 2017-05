Bitcoins sind wertvoller als die Feinunze Gold, falls man das überhaupt vergleichen kann. Und in der Tat hat Gold ein wenig an Zuwendung eingebüßt, seit zu Jahresbeginn ETFs und Chinesen zugekauft hatten. Schwere Zeiten für den Goldpreis, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Bitcoins statt Gold? Mitnichten, sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard. Aber was spricht derzeit für Gold?