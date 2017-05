Komponenten aus Kunststoff, unter anderem für Pipelines unter der Erde, sind eine Spezialität der Uponor Infra in Vantaa, Finnland. Das Unternehmen hat mit dem Produkt Weholite eine patentierte Lösung zur Herstellung von Kunststoffrohren mit mehreren Metern Länge und bis zu 3,5 m Durchmesser entwickelt. Zum Einsatz kommen diese überdimensionalen Rohre beispielsweise in der Schwerkraftkanalisation, bei der Entwässerung, in unterirdischen Kanälen, Rückhaltebeckensystemen oder Niederdruckanwendungen. Weholite-Rohre bieten die technischen Vorteile von PE-Vollwandrohren, sind jedoch leichter, reagieren flexibel auf Erdbewegungen und können aufgrund des hohen Grades der Vorfertigung einfacher und schneller installiert werden. Zur Herstellung der Rohre hat die Firma Eugen Riexinger, Bad Liebenzell, für den Weholite-Lizenznehmer Asset International im südwalisischen Newport eine voll integrierte Automatisierungslösung entwickelt. Diese ermöglicht das Fräsen der riesigen Rohre im Werk. Kuka lieferte dafür nicht nur den 120 R2700 extra HA Roboter, sondern auch die Lineareinheit KL 1500-3 T, zwei Servo Motoren MG 360 für die externe Drehachse sowie die Steuerung CNC. "Für uns ist dieses Projekt der Pilot in der roboterbasierten Automatisierung", erklärt Graham Bennett, Operation Manager bei Asset International.

Flexibilität erhöhen, Präzision verbessern

