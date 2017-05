Unterföhring (ots) -



- Die letzten acht Episoden von Damon Lindelofs Mysteryserie ab 17. Juli auf Sky Atlantic HD - Parallel auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Mit Justin Theroux ("Wanderlust - Der Trip ihres Lebens") in der Hauptrolle



Knapp sieben Jahre sind vergangen, nachdem weltweit Millionen von Menschen spurlos verschwunden sind und trotzdem kommen Kevin Garvey (Justin Theroux) und seine Familie immer noch nicht zur Ruhe. Die dritte und finale Staffel der außergewöhnlichen Dramaserie "The Leftovers" ist ab 17. Juli wahlweise in der deutschen Synchronisation und der englischen Fassung immer montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen und parallel über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar. Auf diesen drei Empfangswegen sind auch die beiden vorherigen Staffeln bereits jetzt abrufbar und werden ab dem 1. Juni werktags um 8.00 Uhr auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt



"Rätselhaft, spirituell und hoch emotional: wer sich auf die außergewöhnliche HBO-Dramaserie 'The Leftovers' einlässt, kommt nicht mehr davon los", sagt Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland. "Die letzten acht Episoden von 'Lost'-Mastermind Damon Lindelof versprechen noch einmal atemlose Spannung bis zum erlösenden Ende. In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag startet der Countdown exklusiv auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket."



Über "The Leftovers":



Auch nach fast sieben Jahren und vielen Ereignissen danach, kommen Kevin Garvey (Justin Theroux) und seine Familie nicht über das "plötzliche Verschwinden" ihrer Angehörigen hinweg. Ganz im Gegenteil werfen immer mehr neue rätselhafte Begebenheiten weitere Fragen auf. So mehren sich in Miracle, Texas, Gerüchte, dass am siebten Jahrestag erneut Menschen verschwinden werden. Kevin, der selbst immer noch traumatisiert ist, muss dafür sorgen, dass die Situation nicht eskaliert. Seine Partnerin Nora (Carrie Coon) arbeitet inzwischen für eine Organisation, die sich um die Hinterbliebenen kümmert. Eine neue Bewegung behauptet nun, Hinterbliebene mit ihren verschwundenen Angehörigen zusammenführen zu können. Gemeinsam mit Kevin und ihrem Bruder, Pfarrer Matt (Christopher Eccleston), reist sie nach Australien, um neuen Spuren nachzugehen.



Die dritte und finale Staffel verantworten erneut "Lost"-Mastermind Damon Lindelof und Romanautor Tom Perrotta als Schöpfer und ausführende Produzenten. Ihnen zur Seite stehen Mimi Leder ("Das Glücksprinzip"), Tom Spezialy ("Desperate Housewives"), Eugene Kelly ("Boardwalk Empire"), Peter Berg ("Silicon Valley") und Sarah Aubrey ("Friday Night Lights"). Den Soundtrack verantwortet Max Richter. In Deutschland geboren, in London aufgewachsen und mittlerweile in Berlin lebend, ist der Komponist für den Score verantwortlich, der entscheidende Szenen stimmungsvoll musikalisch untermalt. Unter anderem stammen auch die Soundtracks der Filme "Arrival" von Denis Villeneuve und "Shutter Island" von Martin Scorsese von Max Richter. 2008 gewann er den Europäischen Filmmusikpreis für "Waltz with Bashir" und 2012 den Bayerischen Filmpreis für das deutsch-australische Drama "Lore".



Facts:



Originaltitel: "The Leftovers", Dramaserie, 3. Staffel, USA 2016, 8 Episoden à ca. 60 Min., Regie: u.a. Mimi Leder, Keith Gordon, Daniel Sackheim, Nicole Kassell, Carl Franklin, Craig Zobel. Serienerschöpfer: Damon Lindelof und Tom Perrotta. Ausführende Produzenten: Damon Lindelof, Tom Perrotta, Tom Spezialy, Sarah Aubrey. Drehbuch: Damon Lindelof und Nick Cuse. Darsteller: Justin Theroux, Carrie Coon, Amy Brenneman, Kevin Carroll, Christopher Eccleston, Scott Glenn, Regina King, Jovan Adepo, Margaret Qualley, Liv Tyler, Chris Zylka.



Ausstrahlungstermine:



Staffeln eins und zwei derzeit verfügbar auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. sowie ab 1. Juni, montags bis freitags um 8.00 Uhr auf Sky Atlantic HD. Staffel drei ab 17. Juli montags um 21.15 Uhr wahlweise auch auf Deutsch auf Sky Atlantic HD und parallel auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.



