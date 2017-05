Die Stuttgarter Südwestbank wird von der Bawag übernommen. Österreichs viertgrößte Bank steht damit vor dem Einstieg auf dem deutschen Markt. Das kleine Geldinstitut soll jedoch nicht die letzte Übernahme bleiben.

Die österreichische Bank Bawag P.S.K. steht mit der Übernahme der Stuttgarter Südwestbank vor dem Sprung auf den deutschen Markt. Bawag-Vorstandschef Anas Abuzaakouk bestätigte am Mittwoch Gespräche mit den Eigentümern der Südwestbank, den Unternehmer-Zwillingen Andreas und Thomas Strüngmann, die 2004 bei der Regionalbank eingestiegen waren. Die Bawag PSK ist seit Jahren auf der Suche nach Zukäufen im deutschsprachigen Raum. Sie gehört dem US-Finanzinvestor Cerberus. "Deutschland ist ein sehr, sehr attraktiver Markt für uns", sagte Abuzaakouk der Nachrichtenagentur Reuters. Die Südwestbank soll nicht die letzte Übernahme in Deutschland bleiben. "Wir sehen uns einige Möglichkeiten an, die die Südwestbank ergänzen würden."

Die Südwestbank gehört mit 28 Filialen, 100.000 Kunden, 650 Mitarbeitern und einer Bilanzsumme von 7,4 Milliarden Euro zu den kleineren deutschen Banken. Im vergangenen Jahr kam sie auf ein Betriebsergebnis ...

