ZÜRICH (Dow Jones)--Die Anleger am Aktienmarkt in der Schweiz haben sich am Mittwoch vorsichtig gezeigt. Wie an den anderen europäischen Börsen und an der Wall Street bewegten sich die Indizes nur wenig. Vor allem die am Abend bevorstehende Veröffentlichung des US-Notenbank-Protokolls von Anfang Mai sorgte für Zurückhaltung. Die Anleger warten gespannt auf Hinweise zur künftigen Geldpolitik, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Zinserhöhung im Juni. Auch wegen des Feiertags am Donnerstag beschritten die Teilnehmer einen gemessenen Gang. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9.035 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 54,01 (zuvor: 58,92) Millionen Aktien.

Kräftige Verluste von 3,7 Prozent verbuchten Adecco. Die Experten der Credit Suisse haben die Aktie des Personaldienstleisters um zwei Stufen auf Underperform gesenkt. Für ABB ging es dagegen 0,5 Prozent nach oben. Der Industriekonzern bleibt seinem Kanada-Engegement treu und hat in Montreal eine neue Zentrale eingeweiht. Kanada sei ein Wachstumsmarkt mit einer wichtigen Kundenbasis, sagte ABB-Chef Ulrich Spiesshofer.

Lafargeholcim gaben einen kleinen Teil der kräftigen Gewinne vom Wochenbeginn wieder ab. Die Aktie hatte sich mit einer Personalie verteuert: Die Anleger begrüßten den künftigen Konzernleiter Jan Jenisch. Am Mittwoch verlor die Aktie 0,4 Prozent, liegt aber auf Wochenbasis noch rund 7 Prozent im Plus.

May 24, 2017 11:37 ET (15:37 GMT)

