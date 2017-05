Großbritannien hat nach dem Anschlag in Manchester die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Tausende Soldaten sind auf den Straßen zu sehen. Die Reaktionen von Passanten und Touristen sind gespalten.

Die Aufforderung ist höflich, aber äußerst bestimmt: "Bitte verlassen Sie den Platz! Jetzt! In diese Richtung", ruft der bewaffnete Polizist. Menschen, die gerade noch ihren Kaffee in einem der Restaurants in der Nähe der St.-Pauls-Kathedrale getrunken oder in einem der Liegestühle gesessen haben, stehen schnell auf und gehen in Richtung der Hauptstraße, wie es der Polizist will. Ihm folgen einige Kollegen, die sicherstellen, dass die Menschen nicht die falsche Richtung einschlagen. "Eigentlich müsste man sich sicherer fühlen angesichts der großen Zahl der Polizisten und auch Soldaten", sagt Al Burmeister, ein amerikanischer Tourist, der sich mit dem Pulk in Bewegung setzt, "aber das verunsichert jetzt doch - so ein Befehl ganz ohne Erklärung."

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen und damit auf den Anschlag in Manchester reagiert, der am Montag 22 Todesopfer forderte. Deutlich mehr Polizisten als zuvor sind in den Straßen zu sehen. Bis zu 4.000 Soldaten sollen die Polizisten unterstützen - bei Großveranstaltungen oder an Orten, wo viele Menschen unterwegs sind, beispielsweise in der Nähe von Sehenswürdigkeiten wie dem Buckingham Palace. Allein in London sind offenbar fast 1.000 Soldaten im Einsatz.

Die höchste Terrorwarnstufe bedeutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Zehn Jahre ist es her, dass das Land zuletzt so in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Nach dem Selbstmordattentat in Manchester versuchen die Ermittler herauszufinden, ob der Täter Komplizen hatte, die möglicherweise noch einmal zuschlagen könnten. Es sei möglich, dass eine größere Gruppe ...

