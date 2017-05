Wien (APA-ots) -

* Dividende von EUR 1,20 je Aktie genehmigt; Zahltag Freitag, 2. Juni 2017 * Aktionärinnen und Aktionäre haben für den Long Term Incentive Plan 2017 und den Aktienteil des Jahresbonus 2017 gestimmt

Die ordentliche Hauptversammlung von OMV hat eine Dividende von EUR 1,20 je Aktie für 2016 genehmigt. Darüber hinaus wurden alle Anträge der Tagesordnung, darunter der Long Term Incentive Plan 2017 und der Aktienteil des Jahresbonus 2017, beschlossen.

Die heutige Hauptversammlung genehmigte eine Dividende von EUR 1,20 je Aktie. Als Zahltag wurde der 2. Juni 2017 festgelegt. Der festgestellte Jahresabschluss wurde vorgelegt und Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet. Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wurde die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, gewählt.

Die Hauptversammlung hat die Genehmigung für den Long Term Incentive Plan 2017 erteilt, welcher ein langfristiges Vergütungsinstrument für die Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte ist, das die mittel- und langfristige Wertschöpfung bei OMV fördert. Ebenfalls genehmigt wurde der Aktienteil des Jahresbonus 2017, ein integrierter Bestandteil der jährlichen Bonus-Vereinbarung, welcher ein langfristiges Incentive- und Vergütungsinstrument für die Mitglieder des Vorstands ist, das die Bindung an das Unternehmen und die Angleichung an Aktionärsinteressen durch ein langfristiges Investment in gesperrte OMV Aktien fördert.

Hintergrundinformationen:

OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl & Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 19 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio. 2016 lag die Tagesproduktion bei rund 311.000 boe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio Tonnen und mit Ende 2016 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2016 hat die OMV in etwa 109 TWh Gas verkauft.

