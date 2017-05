Tagesausblick für 25.05.: DAX - Anleger warten ab. Auto- und Biotechaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Europas Anleger warten ab. Schließlich ist in vielen Ländern morgen ein Feiertag (Christi Himmelfahrt). Am Montag haben die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Zudem stehen in den kommenden Wochen die Parlamentswahlen in Frankreich und Großbritannien an. Dennoch war bei einigen Werten durchaus Bewegung. Eine Großrazzia bei Daimler und eine US-Klage gegen Fiat Chrysler drückten heute die Autowerte. Derweil stehen die Zeichen bei Linde und Praxair weiter auf Fusion. Das trieb den DAX®-Wert deutlich nach oben. In der zweiten Reihe fielen die beiden Biotechnologietitel Medigene (positive Analystenkommentare) und Morphosys erneut positiv auf.

Morgen dürften sich einige Väter anderen Freuden als dem Traden und Investieren widmen, so dass der Handelstag erneut ruhig und in einer engen Range verlaufen könnte. Wer dennoch traden will: Kein Problem. Die Frankfurter Börse ist geöffnet und HypoVereinsbank onemarkets stellt Kurse für alle Anlage- und Hebelprodukte.

3 Charttechnische Signale

Continental - Aktie bildet charttechnischen Hammer und hängt an der unteren Kante der Bollinger Bänder. Kommt jetzt der Rebound?

Deutsche Lufthansa - Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei EUR 16,40. Luft bis EUR 17,20.

- Ausbruch über den kurzfristigen Widerstand bei EUR 16,40. Luft bis EUR 17,20. Klöckner - Slow Stochastic long. Oberhalb von EUR 10 besteht die Chance auf Erholung bis EUR 11.

Zahlreiche Titel wie Allianz, Daimler und RWE bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

Deutschland - Feiertag, die Frankfurter Börse ist jedoch geöffnet

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 20. Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.680/12.780 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.590/12.640 Punkte

Im Vorfeld des morgigen Feiertags bewegte sich der DAX® heute kaum von der Stelle. Damit bleibt der Seitwärtstrend in der Range 12.590/12.680 Punkte intakt. Impulse nach oben oder unten sind frühestens außerhalb der Range zu erwarten. Gelingt der Ausbruch über 12.680 Punkten besteht die Chance auf eine Erholung bis zum Allzeithoch. Kippt der Index hingegen unter 12.580 Punkte droht eine Konsolidierung bis 12.440/12.500 Punkte. Handfeste Signal abwarten scheint momentan vielleicht kein Fehler zu sein.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2017 - 24.05.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2012 - 24.05.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

