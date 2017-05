WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch höher geschlossen. Der ATX stieg um 21,17 Punkte oder 0,67 Prozent auf 3204,30 Einheiten. Nachdem der heimische Leitindex bis am Nachmittag weitgehend auf der Stelle getreten war, kam im Späthandel noch etwas Schwung in den Handel und der ATX baute seine Kursgewinne aus. Das europäische Börsenumfeld präsentierte sich hingegen mehrheitlich schwächer. In Wien sorgte vor allem eine ganze Reihe an Zwischenergebnissen der Unternehmen für Bewegung.

So zogen die Aktien von Schoeller-Bleckmann (SBO) im ATX-Spitzenfeld um 3,77 Prozent auf 67,44 Euro an. Ein Analyst der Baader Bank verwies dazu vor allem auf den starken Anstieg beim Auftragseingang im ersten Quartal. Dieser legte um 72 Prozent auf 69,9 Millionen Euro zu. Außerdem wurde der Nettoverlust von 15,0 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf nunmehr 4,9 Millionen Euro eingegrenzt.

Klar im Minus notierten hingegen die Papiere der UNIQA, die als schwächster ATX-Wert um 3,41 Prozent auf 8,02 Euro nachgaben. Das Ergebnis vor Steuern des Versicherungskonzerns ist im ersten Quartal von 33,4 auf 33,1 Millionen Euro gesunken. Analysten hatten nach Angaben von Bloomberg im Schnitt einen etwas höheren Wert von 36,0 Millionen Euro erwartet.

Die Quartalsbilanz der CA Immo wurde hingegen positiv aufgenommen. Die Titel des Immobilienkonzerns gewannen 1,56 Prozent auf 21,50 Euro. Die Mieterlöse sind im ersten Jahresviertel um neun Prozent auf 43,8 Millionen Euro gestiegen, das operative Ergebnis aus dem Vermietungsgeschäft (FFO I) legte von 20,9 Millionen auf 23,6 Millionen Euro zu. Eine Analystin der Baader Bank sprach mit Bezug auf das FFO pro Aktie von einem "guten Start ins Jahr".

Noch deutlicher aufwärts ging es für die Titel der EVN : Sie legten 3,95 Prozent auf 12,90 Euro zu. Der Stromkonzern hat im ersten Geschäftshalbjahr 2016/17 (Oktober bis März) vom kalten Winter und einem Einmaleffekt in Bulgarien profitiert. Höhere Strom- und Gasabsätze sowie ein verstärkter Einsatz kalorischer Kraftwerke ließen den Umsatz um 9,4 Prozent auf 1,310 Milliarden Euro klettern. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 10 Prozent auf 319,6 Millionen Euro zu.

Abseits der Berichtssaison teilte die OMV mit, dass ihr Aufsichtsrat die Verträge von Vorstandschef Rainer Seele und E&P-Vorstand Johann Pleininger wie vorgesehen um zwei Jahre verlängert hat. Die OMV-Aktie stieg um 0,84 Prozent auf 49,41 Euro.

Tagessieger im ATX waren die Aktien der Wienerberger, die am Nachweisstichtag für eine Dividendenzahlung um 6,13 Prozent auf 21,46 Euro zulegten./dkm/rai/APA/she

