Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Herabstufung der Bonität Chinas durch die Ratingagentur Moody's hat am Mittwoch leicht auf die Stimmung an Europas Börsen gedrückt. Moody's begründete die Entscheidung mit der hohen Verschuldung im Reich der Mitte. Der Trend zu höheren Schulden dürfte sich bis auf weiteres fortsetzen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,2 Prozent auf 3.587 Punkte, für den DAX ging es 0,1 Prozent auf 12.643 Zähler nach unten.

An den Devisenmärkten notierte das Euro/Dollar-Paar wenig verändert bei etwa 1,1170. Wer sich am Abend vom Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 3. Mai Neuigkeiten erhofft, wird nach Einschätzung der Commerzbank enttäuscht werden. Der Großteil der Markteilnehmer rechne nach wie vor mit einem Schritt im Juni, auch wenn sich jüngst einige FOMC-Mitglieder schon wieder vorsichtiger angehört hätten.

Übernahmekarussel dreht sich weiter

Für das Linde-Papier ging es gegen den Trend um 2,8 Prozent nach oben. Der Gaskonzern und der US-Wettbewerber Praxair haben sich grundsätzlich auf einen Zusammenschluss geeinigt. Auch nach dem etwaigen Abschluss der Fusionsvereinbarung ist aber nicht sicher, ob es zum Vollzug der Transaktion kommt. Unter anderem müssen noch die zuständigen Gremien und Aufsichtsbehörden zustimmen. Bei Praxair ist das der Board of Directors, bei Linde Vorstand und Aufsichtsrat.

Der Rohstoffriese Glencore hat bestätigt, an dem US-Getreidehändler Bunge interessiert zu sein. Das Unternehmen aus White Plains im Bundesstaat New York hat allerdings dementiert, mit Glencore zu verhandeln. Spekulationen auf eine Übernahme hatten den Bunge-Kurs am Dienstag an der Wall Street um fast 17 Prozent nach oben schießen lassen, am Mittwoch reagierte die Aktie kaum noch. Glencore verloren 0,1 Prozent.

Die Zahlen von Kingfisher für das erste Quartal kamen an der Börse nicht gut an, die Aktie verlor 7 Prozent. Die Analysten von Davy stellten heraus, dass die vergleichbaren Umsätze leicht um 0,6 Prozent zurückgekommen sind. Dies liege vor allem an der schwachen Entwicklung in Frankreich. Während der französische Markt um 1 Prozent schrumpfte, verlor Kingfisher dort 5,5 Prozent.

Durchsuchungen lasten weiter auf Daimler

Daimler gaben 1,6 Prozent nach. Die Durchsuchungen vom Vortag belasteten weiter. "Die Durchsuchungen beschädigen weniger die finanzielle Situation als vielmehr das Image", sagte ein Händler. Die Behörden hatten am Vortag zahlreiche Daimler-Standorte durchsucht wegen strafbarer Werbung im Zusammenhang mit Dieselfahrzeugen, aber nicht wegen Verstößen gegen die Abgasgesetze.

Die im DAX enthaltene Immobiliengesellschaft Vonovia hat die Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht, nachdem sie die österreichische Conwert Immobilien übernommen hat. Die UBS sprach von soliden Zahlen, verwies allerdings zugleich auf die anspruchsvolle Bewertung. Das Vonovia-Papier zeigte sich unbeeindruckt und legte um 1,2 Prozent zu.

Die nach eigenen Angaben bankenunabhängige Research-Gesellschaft Equity hat das Kursziel für die Medigene-Aktie von 13,60 auf 18,50 Euro erhöht. Medigene stiegen daraufhin um 9,4 Prozent auf 11,16 Euro. Für Morphosys ging es um 4,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen teilte mit, dass der Lizenznehmer Janssen Research & Development ein beschleunigtes Verfahren für den laufenden US-Zulassungsantrag des Hoffnungsträgers Guselkumab beantragt hat.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.586,62 -8,41 -0,2% +9,0% Stoxx-50 3.237,51 +0,42 +0,0% +7,5% Stoxx-600 392,37 +0,35 +0,1% +8,6% XETRA-DAX 12.642,87 -16,28 -0,1% +10,1% FTSE-100 London 7.512,49 +27,20 +0,4% +5,2% CAC-40 Paris 5.341,34 -6,82 -0,1% +9,9% AEX Amsterdam 527,87 -0,29 -0,1% +9,3% ATHEX-20 Athen 2.046,21 -40,07 -1,9% +17,5% BEL-20 Bruessel 3.902,71 -12,10 -0,3% +8,2% BUX Budapest 34.251,21 -479,73 -1,4% +7,0% OMXH-25 Helsinki 4.034,28 +9,83 +0,2% +9,6% ISE NAT. 30 Istanbul 120.988,76 +817,01 +0,7% +26,7% OMXC-20 Kopenhagen 988,26 -0,33 -0,0% +11,8% PSI 20 Lissabon 5.214,18 -0,21 -0,0% +11,4% IBEX-35 Madrid 10.907,40 -8,90 -0,1% +16,6% FTSE-MIB Mailand 21.369,73 -46,01 -0,2% +11,1% RTS Moskau 1.086,64 -10,19 -0,9% -5,7% OBX Oslo 653,53 +3,69 +0,6% +5,8% PX-GLOB Prag 1.325,35 +3,61 +0,3% +10,6% OMXS-30 Stockholm 1.638,89 -2,82 -0,2% +8,0% WIG-20 Warschau 2.324,99 +17,15 +0,7% +19,4% ATX Wien 3.204,30 +21,17 +0,7% +22,4% SMI Zuerich 9.035,09 -26,67 -0,3% +9,9% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.39 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1169 -0,10% 1,1180 1,1233 +6,2% EUR/JPY 125,16 +0,05% 125,10 124,82 +1,8% EUR/CHF 1,0917 +0,07% 1,0910 1,0912 +1,9% EUR/GBP 0,8634 +0,20% 0,8617 1,1586 +1,3% USD/JPY 112,06 +0,15% 111,89 111,14 -4,1% GBP/USD 1,2937 -0,30% 1,2976 1,3014 +4,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,24 51,47 -0,4% -0,23 -9,7% Brent/ICE 53,99 54,15 -0,3% -0,16 -7,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,95 1.251,10 -0,0% -0,15 +8,6% Silber (Spot) 17,09 17,07 +0,1% +0,02 +7,3% Platin (Spot) 941,65 945,00 -0,4% -3,35 +4,2% Kupfer-Future 2,58 2,60 -0,8% -0,02 +2,3% ===

