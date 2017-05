PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Arbeitslosenzahl im April weniger stark gesunken als erwartet. Sie sei auf 3,471 Millionen gefallen, teilte das französische Arbeitsministerium am Mittwoch mit. Dies ist ein Rückgang um 1,0 Prozent oder 36 300 Personen im Vergleich zum Vormonat. Volkswirte hatten ein Minus von 45 000 Personen erwartet. Im Vormonat war die Arbeitslosenzahl allerdings noch um 43 700 gestiegen.

Für den neuen Präsidenten Emmanuel Macron ist die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit eine der wichtigsten Aufgaben. Hierzu sollen rasch Arbeitsmarktreformen umgesetzt werden. Konsultationen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern fanden bereits statt.

Die Arbeitslosenquote lag zuletzt deutlich über der Deutschlands. Laut jüngsten Zahlen der EU-Kommission betrug sie im März in Frankreich 10,1 Prozent und in Deutschland 4,3 Prozent. In der Eurozone insgesamt hatte die Quote im März bei 9,5 Prozent gelegen./jsl/jkr/he

