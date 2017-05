Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005129 -



Die Oettinger Davidoff AG, weltweit führende Herstellerin von

Premium-Zigarren mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, gab heute die

offizielle Einweihung ihrer neuen Fabrik in Danlí, Honduras, bekannt.



Nach dem Kauf von Tabakplantagen in der Region Condega in

Nicaragua und im Jamastrán-Tal in Honduras erwarb das Unternehmen

2015 in Honduras ein Grundstück für den Bau einer neuen

Zigarrenfabrik.



Standort des neuen Werks ist die Stadt Danlí im wichtigsten

Tabakanbaugebiet von Honduras südöstlich der Hauptstadt, an der

Panamericana, wenige Kilometer vor der Grenze zu Nicaragua. Mit

diesem strategischen Schritt reagiert das Unternehmen auf die rasant

wachsende weltweite Nachfrage nach seiner Schlüsselmarke Camacho und

auf das starke Wachstum seiner US-Marken Baccarat, La Fontana,

Legendario und National Brand.



Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates

der Oettinger Davidoff AG, erklärt: «Ich bin stolz auf die offizielle

Einweihung unserer neuen Fabrik. Sie ist ein Meilenstein in der

Geschichte unserer Firma und mit ihrer erweiterten vertikalen

Unternehmensintegration zugleich auch Ausdruck unserer globalen

«Crop-to-shop»-Philosophie. Unsere Investitionen spiegeln zum einen

das starke Wachstum der Marke Camacho wider, deren Umsätze sich in

den letzten fünf Jahren verdoppelt haben, und zum anderen den Bedarf

an erhöhten Produktionskapazitäten für die Expansion von Camacho

weltweit. Besonders freue ich mich, dass wir durch die Einstellung

von über 500 Mitarbeitenden in Danlí auch einen erheblichen Beitrag

zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung von Honduras leisten

können.»



«Diese fabelhafte neue Fabrik leiten zu dürfen, ist die grösste

Ehre, die mir in meiner Laufbahn bisher zuteil wurde. Im Hinblick auf

wichtige künftige Projekte und mit Fokus auf unser Streben nach

Kostenoptimierung und Verbesserung unseres Betriebskapitals ist dies

der perfekte Zeitpunkt, um die honduranische Handwerkskunst zu

stärken und zu fördern. Dass unsere Master Blender und Fachkräfte

sich unermüdlich dafür einsetzen, die Geschäfte der Oettinger

Davidoff AG weltweit aufzubauen und weiterzuentwickeln, macht mich

sehr stolz. Sie sind es, die unseren besten Premium-Zigarren Leben

einhauchen und die Aficionados auf der ganzen Welt begeistern»,

ergänzt Manuel Batista, General Director Central América, Danlí,

Honduras.



Aufgrund seiner Erfahrungen in der Tabakindustrie, seiner

Leistungen und seiner hervorragenden Ergebnisse ist Manuel Battista

die erste Wahl für diesen Posten und bestens auf seine neue Funktion

vorbereitet.



Zu erwarten ist in den kommenden Jahren ein massiver Anstieg der

Produktivität der neuen Fabrik mit effizienteren Abläufen in der

Zigarrenproduktion. Dank der ausgezeichneten Qualität der hauseigenen

Tabakplantagen kann Oettinger Davidoff Spitzentabake liefern und

geplante Innovationen mit vorhandenen und neuen Kulturen erfolgreich

in die Tat umsetzen.



Das Gelände der neuen Fabrik in Danlí ist knapp 42 000 m2 gross.

Das Fabrikgebäude nach Entwürfen des honduranischen Architekten

Gonzalo Núñez Díaz umfasst mehrere Produktionshallen, Kühlräume,

Ladezonen, ein geräumiges Gästehaus und die Personalkantine, die alle

höchste technologische und logistische Anforderungen erfüllen. Neben

der Gebäudefläche von rund 11 000 m2 stehen zusätzlich 3 500 m2

Lagerfläche zur Verfügung.



«Dank dem idealen Standort der Fabrik in der Nähe von Danlí haben

wir die Möglichkeit, Mitarbeitende mit Erfahrung in der

Zigarrenherstellung einzustellen und damit auch langfristig die

Kontinuität unseres Betriebs zu gewährleisten. Unsere neue Fabrik

versinnbildlicht den Schwung, die Leidenschaft und das

kontinuierliche Streben unserer Belegschaft danach, ein integraler

Teil der Oettinger Davidoff AG zu sein», erklärt voller Stolz Javier

Plantada, Vice President Global Production der Oettinger Davidoff AG

in Honduras.



Über den (ursprünglich in Kuba angebauten) «Corojo»-Tabak



Den Eckpfeiler der Marke Camacho bildet der «Corojo»-Tabak. Er

verleiht Camacho-Zigarren ihre Intensität und ihre charakteristischen

kraftvollen Aromen, die zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Unter der

gewissenhaften Aufsicht von Agrarexperten baut Oettinger Davidoff nun

«Original Corojo»-Blätter im Jamastrán-Tal an, das dank seiner

idealen Klimabedingungen und hochwertigen Böden gern mit dem

legendären kubanischen Anbaugebiet Vuelta Abajo verglichen wird. Die

erste Ernte wird für Juni 2017 erwartet.



Über die Oettinger Davidoff AG



Die Oettinger Davidoff AG mit einem Umsatz von über einer halben

Milliarde Schweizer Franken und 3 600 Beschäftigten auf der ganzen

Welt kann ihre Wurzeln bis ins Jahr 1875 zurückführen und ist bis

heute ein Familienbetrieb. Das Unternehmen widmet sich der

Herstellung, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Detailverkauf von

Premium-Zigarren, Tabakprodukten und Accessoires. Das Geschäft mit

Premium-Zigarren umfasst die Marken Davidoff, AVO, Camacho, Cusano,

Griffin's, Private Stock, Zino und Zino Platinum. Die Oettinger

Davidoff AG vertreibt zudem in mehreren Ländern in Generalvertretung

zahlreiche Marken, darunter Haribo in der Schweiz und S.T. Dupont in

den USA. Das Unternehmen ist stark in der «Crop-to-shop»-Philosophie

verwurzelt und verfolgt damit den Ansatz der vertikalen Integration,

von den Tabakfeldern in der Dominikanischen Republik, in Honduras und

in Nicaragua bis zum weltweiten Netzwerk der über 75 Davidoff

Flagship Stores und dem starken Vertragshändlernetz.



Nähere Informationen zu Camacho finden Sie unter

www.camachocigars.com



Originaltext: Oettinger Davidoff AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005129

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005129.rss2



Medienkontakt:

Oettinger Davidoff AG

Melanie Büscher

Sr. Manager - Media Relations & PR

Global Marketing & Innovation

Hochbergerstrasse 15

CH - 4002 Basel

Tel. +41 61 279 36 24

media@oettingerdavidoff.com

oettingerdavidoff.com