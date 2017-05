Bei den globalen Investmentbanken klingeln die Kassen. Vor allem das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen läuft rund. Experten rechnen mit einem anhaltenden Boom - und fürchten nur ein großes Risiko.

Diese Woche lief so ganz nach dem Geschmack der Deal-Maker in New York, London und Frankfurt. Das Zusammengehen der Spezialchemiekonzerne Clariant und Huntsman zeigt, dass sich das Fusionskarussell munter weiter dreht. Die milliardenschwere Transaktion wird schon in den nächsten Wochen durch noch größere Übernahmen in den Schatten gestellt werden, glauben Experten in Frankfurt. Das Einfädeln von Firmenkäufen gilt als Königsdisziplin im Investmentbanking, und im bisherigen Jahresverlauf brummt das Geschäft.

Laut dem Informationsdienstleister Thomson Reuters liegen die grenzüberschreitenden Deals zwischen den USA und Europa in den ersten fünf Monaten mit 172 Milliarden Dollar um 82 Prozent über dem Volumen im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. "Die Stimmung in den Vorstandsetagen ist gut, gleichzeitig stößt man beim Wachstum aus eigener Kraft an Grenzen. Deshalb wollen viele Konzern über Zukäufe expandieren", sagt ein US-Investmentbanker.

Besonders viel los war in den vergangenen ...

