Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat Vorschläge vorgelegt, wie Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzt werden könnten. Infrastrukturprojekte sollen so schneller umgesetzt werden.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will Infrastrukturprojekte schneller umsetzen. Der CSU-Politiker legte dazu am Mittwoch in Berlin Vorschläge vor, wie Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzt werden könnten. Das Konzept basiert auf der Arbeit einer Expertenrunde, die Dobrindt vor knapp einem Jahr eingesetzt hatte. Dobrindt sprach von wichtigen Vorarbeiten für ein Planungsbeschleunigungsgesetz, das allerdings erst in der nächsten Legislaturperiode kommen solle.

Dobrindt sagte, in der laufenden Wahlperiode seien die Mittel für die Infrastruktur mit 14 Milliarden Euro ab 2018 um 40 Prozent erhöht worden. Nadelöhr bei der Umsetzung der Projekte des Bundesverkehrswegeplans 2030 seien nicht mehr die Finanzen, sondern die Planungen. Die Prozesse seien langwierig und kompliziert. Das Ziel laute daher: "Schneller planen, um zügiger zu bauen." Konkret will er die Digitalisierung vorantreiben und Verfahren vereinfachen.

Zu den Vorhaben gehört etwa, Planungsunterlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...