Die Nato-Partner kommen US-Präsident Donald Trump entgegen: Das Bündnis will der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS beitreten. Eine direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen bedeutet das jedoch nicht.

Die Nato-Staaten haben sich kurz vor dem ersten Gipfel mit US-Präsident Donald Trump auf einen Beitritt der Allianz zur internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geeinigt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde ein entsprechender Beschluss am späten Mittwochnachmittag vom Nordatlantikrat ...

