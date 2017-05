NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von General Electric sind am Mittwoch mit minus 1,94 Prozent auf 27,73 US-Dollar an das Ende des Dow Jones Industrial gerutscht. Börsianer verwiesen als Belastung auf Aussagen des Chefs des Mischkonzerns, Jeffrey Immelt, auf einer viel beachteten Analystenkonferenz.

Immelt zufolge muss sich das Unternehmen anstrengen, um noch wie geplant im kommenden Jahr einen Gewinn je Aktie (EPS) von 2 Dollar zu erwirtschaften. Weitere Kosteneinsparungen seien nun nötig. Die Analysten rechnen derweil im Schnitt mit einem EPS in Höhe von lediglich 1,88 Dollar je Aktie.

Der aktivistische Investor Trian Fund Management hatte zuletzt den Druck auf GE erhöht, seine Ertragslage zu verbessern. Denn seit Jahresbeginn gerechnet gehören die Papiere mit einem Minus von rund 12 Prozent zu den größten Verlierern im Dow.

Die Deutsche Bank hatte bereits Mitte Mai die Aktien von GE zum Verkauf empfohlen. Angesichts der "schwachen Ergebnisqualität" seien die Papiere überbewertet, hieß es./la/she

