Mit dem Top Employer Label werden Unternehmen ausgezeichnet, die

höchste Standards im Personalmanagement erfüllen und sich als

attraktive Arbeitgeber hervortun. Zum fünften Mal in Folge ist MSD,

ein für Arzneimittel und Impfstoffe forschendes biopharmazeutisches

Unternehmen, mit dem Label "Top Employer Schweiz" sowie zum zweiten

Mal zusätzlich mit dem Label "Top Employer Europe" zertifiziert

worden.



Das Top Employer Institut zeichnet seit 1991 jährlich weltweit

Unternehmen verschiedenster Branchen aus. Der Analyseprozess ist

mehrstufig und dauert ca. sechs Monate. Anschliessend untersucht das

Wirtschaftsprüfungsunternehmen Grant Thornton die erhobenen

Resultate. Massgebend für die Auszeichnung als "Top Employer" sind

überdurchschnittliche Werte in der Beurteilung von Human Ressource

Management, Vergütung und Sozialleistungen, Karrierechancen,

Arbeitsbedingungen, Aus- und Weiterbildungen sowie der

Unternehmenskultur. Nur wer überdurchschnittliche Ergebnisse in allen

Bereichen aufweist, erhält das Qualitätslabel Top Employer.



Für MSD aus mehreren Perspektiven bedeutsam



"Die erneute Auszeichnung in beiden Kategorien freut uns

ausserordentlich. Es ist ein wichtiges Zeichen nach Innen gegenüber

unseren 600 Mitarbeitenden an den vier Standorten im Grossraum Luzern

und nach Aussen gegenüber zukünftigen, potentiellen Mitarbeitenden.

Die Schweiz ist für das forschungs- und entwicklungsorientierte

Unternehmen ein wichtiger Standort. Über 50 Nationen sind hier

vertreten. Die Diversität und das interdisziplinäre Zusammenarbeiten

erachten wir als Schlüsselelemente unseres Erfolgs. Der intensive

Austausch über Divisions- und Funktionsgrenzen hinweg prägt unsere

Unternehmenskultur in hohem Masse. Das verhilft zu neuen Denkansätzen

und fördert die innovative Zusammenarbeit", Thomas Lang, Managing

Director MSD Schweiz



"Die Top-Employer-Auszeichnung bestätigt unsere hohen Ansprüche an

die attraktiven Rahmenbedingungen, die wir unseren Mitarbeitenden

bieten wollen. Sie zeigt, dass wir den gesetzten Anforderungen als

"Top Employer" ein weiteres Mal gerecht werden. Unser

breitgefächertes Angebot umfasst neben einem vielfältigen Aus- und

Weiterbildungsangebot und einer fortschrittlichen

Leistungsanerkennung attraktive nationale und internationale

Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des globalen Konzerns", Kathrin

Gilly, Director HR Schweiz und Österreich.



"In der Schweiz sind wir am Standort Schachen bei Luzern mit einem

Team von über 250 Wissenschaftern, Ingenieuren, Technikern und

Prozess-Spezialisten Teil des globalen MSD Forschungs- und

Entwicklungs-Netzwerkes. Von hier aus haben wir in den vergangenen

Jahren beispielsweise ein immun-onkologisches Biologikum - eine

Therapiemöglichkeit der neusten Generation - entwickelt, das heute

weltweit bei Patienten mit unterschiedlichen Formen an schweren

Krebserkrankungen zum Einsatz kommt. Die Entwicklung geht weiter, und

für die Herstellung, Analytik und Verpackung dieser neuen Medikamente

wie auch für viele weitere Tätigkeiten an unserem Standort benötigen

wir ebenso hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Die "Top Employer"-Auszeichnung unterstützt uns dabei,

unsere attraktiven Möglichkeiten bekannter zu machen", Peter

Hofstetter, Site Head Werthenstein GmbH.



2017 wurden in der Schweiz insgesamt 16 Unternehmen zertifiziert.

Das Label "Top Employer Europe" unterstreicht die starke Leistung von

MSD auch im europäischen Vergleich.



Mehr zu MSD und zu Karrieremöglichkeiten:

www.msd.ch

www.msd.ch/german/careers/seiten/Vacancies.aspx

www.msd.com/careers/

www.top-employers.com/



Über MSD: MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches

Unternehmen, das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben

forscht und für die herausforderndsten Krankheiten weltweit

Arzneimittel und Impfstoffe entwickelt. MSD ist ein geschützter Name

von Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, U.S.A. Mit unseren

rezeptpflichtigen Medikamenten, Impfstoffen, Biotherapeutika und

Tiergesundheitsprodukten bieten wir in über 140 Ländern innovative

Gesundheitslösungen an. Darüber hinaus setzen wir uns mit

weitreichenden Programmen und Partnerschaften für den verbesserten

Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Heute steht MSD weiterhin an

der Spitze der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von

Krankheiten, die Menschen und die Gesellschaft auf der ganzen Welt

bedrohen, darunter Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neue

Tierkrankheiten, Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV

und Ebola. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.com und

folgen Sie uns auf Twitter.



MSD Humanmedizin Schweiz: Die Schweiz ist ein wichtiger Standort

für das Unternehmen. Hier sind 600 Mitarbeitende in nationalen und

internationalen Funktionen tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der

Schweiz zuständig für den Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und

Biopharmazeutika in den Therapiebereichen Onkologie, Diabetes,

Herzkreislauf, Anti-Infektiva (u.a. Antimykotika,

Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie,

Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente weltweit für klinische Studien her. Die

Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Gesundheitsökonomie sind

weitere Anliegen, für die sich MSD lokal einsetzt. Ebenso engagiert

sich MSD am Standort Luzern. 2017 erhielt das Unternehmen in der

Schweiz zum fünften Mal in Folge die Zertifizierung «Top Employer»

und zum zweiten Mal die Auszeichnung «Top Employer Europe».



Mehr unter: www.msd.ch



© 2017 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern.

Alle Rechte vorbehalten.



