Die US-Bank JPMorgan hat Zooplus mit "Overweight" und einem Kursziel von 230 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Internethändler für Heimtierbedarf operiere in einem fragmentierten Markt mit geringer Online-Durchdringung, schrieb Analyst Borja Olcese in einer Studie vom Mittwoch. Damit könne Zooplus das herkömmliche Angebot eventuell vollständig verdrängen. Olcese strich zudem die geringen Investitionen, das hohe Wachstum und den Liquiditätszufluss positiv hervor./la/he

AFA0078 2017-05-24/20:34

ISIN: DE0005111702