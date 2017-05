(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

381 Gäste von über 150 Mubilfunk-Netzbetreiber und Telekommunikationsfirmen aus über 70 Ländern weltweit kommen zusammen

(Düsseldorf, 16.05.2017) Seit über 10 Jahren lädt die Firma SIGOS Mobilfunknetzbetreiber aus aller Welt zur jährlichen Telekommunikations-Konferenz ein. Nach Veranstaltungsorten in der ganzen Welt findet dieses Jahr die mehrtägige Konferenz im Hilton Hotel in Düsseldorf statt.

381 Gäste von über 150 Mobilfunk-Netzbetreiber und Telekommunikationsfirmen aus über 70 Ländern weltweit kommen zusammen um über Themen wie die Messung der Netzqualität, Netz-Performance, internationales Mobilfunk-Roaming, Qualitätsmessung von Smartphone Apps und Lösungen zur Aufdeckung von Telekommunikations-Betrug zu sprechen.

In Zahlreichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops diskutieren Vertreter von Netzbetreibern sowie von Standardisierungs-Organisationen, wie sie Lösungen der Firma SIGOS in den verschiedenen Netztechnologien GSM, UMTS und LTE einsetzen. Ein wichtiges Kernelement bildet dabei auch die Strategie-Diskussion über zukünftige Netztechnologien und Dienste sowie neue Testverfahren und Methoden.

Adil Kaya, CEO der SIGOS GmbH: "Mobilfunk als auch unsere Erwartung an digitale Kommunikation ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Netzdienste werden weltweit von immer mehr Menschen genutzt. Die Art der Nutzung unterliegt einem steten Wandel und einer großen Innovationskraft. Die Firma SIGOS ist Weltmarktführer für aktive Testlösungen und ermöglicht es Netzbetreibern weltweit mobile Kommunikation in bester Qualität sicherzustellen. Ein Schwerpunkt der 19ten SIGOS Konferenz ist der Bereich "Digital Experience" neben dem bestehenden Portfolio hat SIGOS hier in den letzten Jahren eine neue Kernkompetenz im Bereich App Testen und neue Technologien im IoT aufgebaut.

