Köln (ots) - Ihr größter Wunsch ist ein weiteres Kind mit Ehemann Boris Becker. Aber, weil sie an der Gebärmutterkrankheit Endometriose erkrankt sei, "ist es ganz schwer für mich, schwanger zu werden. Aber, so sagte Lilly Becker am Mittwochabend live bei stern TV: "Ich versuche es noch einmal - ein paar Mal."



Öffentlich über ihre Krankheit zu reden, falle ihr nicht schwer, versicherte die 40-Jährige im Gespräch mit Steffen Hallaschka. Im Gegenteil. Denn nur so könne sie anderen helfen: "Es ist ein großes Problem für Frauen. Aber wenn man nicht darüber redet, wissen viele Frauen auch nicht, dass sie es haben."



Lilly Becker ist eine von Millionen Frauen, die an Endometriose erkrankt sind. Allein in Deutschland ist jede zehnte Frau von der Wucherung der Gebärmutterschleimhaut betroffen, die zur Unfruchtbarkeit führen kann und mit extrem starken Schmerzen vor oder während der Periode einhergeht. Lilly Becker merkte schnell, dass irgendwas mit ihrem Körper nicht stimmte. "Von einem Moment auf den anderen hatte ich so starke Schmerzen, dass ich kurz davor war, das Bewusstsein zu verlieren."



Oft bleibt die Krankheit aber unerkannt. Im Schnitt wird sie erst nach sechs bis zwölf Jahren diagnostiziert. Lilly Becker ist daher froh, dass sie "einen guten Arzt hatte, der sofort gesagt hat, wir operieren das. Ich hatte da keine Chance, mich anders zu entscheiden", sagte sie live bei stern TV.



