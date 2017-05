von Peer Leugermann, Euro am Sonntag Der Erfolgskurs wurde in der Krise angesteuert. Als die Druckindustrie 2008 ins Schlingern geriet, riss der Umsatzrückgang auch Technotrans in die Verlustzone. "Die erste Aufgabe hieß überleben, die zweite das Steuer herumreißen", schildert Finanzchef Dirk Engel die damalige Situation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...