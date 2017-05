Angesichts eines schwachen Yen legen die japanischen Aktien legen im Mittagshandel am Donnerstag leicht zu. Der große Gewinner ist der Telekommunikations- und Medienkonzern Softbank, der 4,5 Prozentpunkte steigt.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag von der Aussicht auf ein vorsichtiges Vorgehen der US-Notenbank Fed bei weiteren Zinserhöhungen profitiert. Die Fed will vor der zweiten Zinserhöhungen in diesem Jahr weitere Hinweise auf eine Festigung ...

