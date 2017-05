FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 25. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Toronto 00:30 USA: Rede von Fed's Kashkari in Wisconsin 08:00 GB: Tate & Lyle Jahreszahlen 09:00 E: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: Best Buy Q1-Zahlen 13:00 USA: Abercrombie & Fitch Q1-Zahlen 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:15 USA: Costco Wholesale Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: Wizz Air Jahreszahlen SONSTIGE TERMINE EU: Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten - Gespräch US-Präsident Donald Trump mit EU-Spitzen + mittags Treffen Trump mit Jean-Claude Juncker und Donald Tusk zum Verhältnis USA - Europa + 16:00 h Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten EU: Treffen EU-Spitzen Tusk und Juncker mit türkischem Staatschef Erdogan 10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Es wird eine Entscheidung über eine Verlängerung des zur Jahresmitte auslaufenden Förderlimits erwartet. HINWEIS D: Feiertag, Börse geöffnet A / CH: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

