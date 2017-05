FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LEI XFRA DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N. 2.900 EUR

INH XFRA DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.350 EUR

MAN3 XFRA DE0005937031 MAN SE VZO O.N. 3.070 EUR

MAN XFRA DE0005937007 MAN SE ST O.N. 3.070 EUR

GBF XFRA DE0005909006 BILFINGER SE O.N. 1.000 EUR

GMM XFRA DE0005895403 GRAMMER AG O.N. 1.300 EUR

IXX XFRA DE0005759807 INIT INNOVATION O.N. 0.220 EUR

EDL XFRA DE0005649503 EDEL AG O.N. 0.100 EUR

SQS XFRA DE0005493514 SQS AG NA O.N. 0.150 EUR

OBS XFRA DE0005228779 ORBIS AG O.N. 0.120 EUR

QSC XFRA DE0005137004 QSC AG NA O.N. 0.030 EUR

GPI1 XFRA BMG2155W1010 CHINA OIL+GAS GR. HD -,01 0.001 EUR

ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0.017 EUR

219 XFRA GB00BKY7HG11 EXOVA GROUP PLC LS -,01 0.027 EUR

XFRA DE000HSH6H78 HSH NORDBANK MZC 14 16/19 0.000 %

G91 XFRA PLGTC0000037 GLOBE TRADE CENTRE ZY 0,1 0.064 EUR

DCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 0.864 EUR

QIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.197 EUR

WJ4 XFRA US93627C1018 WARRIOR MET COAL DL -,01 0.045 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.324 EUR

BF3 XFRA US0967611015 BOB EVANS FARMS DL-,01 6.702 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.045 EUR

MIO XFRA IE00BD64C665 MINCON GROUP PLC EO -,01 0.010 EUR

WPP XFRA GB00BYYK2V80 WORLDPAY GROUP PLC LS 1 0.016 EUR

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.197 EUR

L1OA XFRA DE000A12UP29 LLOYD FONDS AG 0.160 EUR

3M2 XFRA IM00BHY3RF70 MANX TELECOM PLC LS-,002 0.083 EUR

96S XFRA US8585861003 STEPAN CO. DL 1 0.183 EUR