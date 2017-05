FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.033 EUR

ANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50 2.200 EUR

279 XFRA CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 21.961 EUR