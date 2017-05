FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GBF XETR DE0005909006 BILFINGER SE O.N. 1.000 EUR

MAN XETR DE0005937007 MAN SE ST O.N. 3.070 EUR

MAN3 XETR DE0005937031 MAN SE VZO O.N. 3.070 EUR

JNJ XETR US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.751 EUR

SGE1 XETR US83364L1098 STE GENERALE ADR 1/5/FF30 0.431 EUR

AJ91 XETR DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. 0.400 EUR

L1OA XETR DE000A12UP29 LLOYD FONDS AG 0.160 EUR

CTAA XETR GB00B23K0M20 CAPITA PLC SL-,02066666 0.239 EUR

LEI XETR DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N. 2.900 EUR

INH XETR DE0006200108 INDUS HOLDING AG 1.350 EUR

MZP XETR GB0006043169 MORRISON SUPERMKTS LS-,10 0.045 EUR

GMM XETR DE0005895403 GRAMMER AG O.N. 1.300 EUR

EDL XETR DE0005649503 EDEL AG O.N. 0.100 EUR

QSC XETR DE0005137004 QSC AG NA O.N. 0.030 EUR

IXX XETR DE0005759807 INIT INNOVATION O.N. 0.220 EUR

OBS XETR DE0005228779 ORBIS AG O.N. 0.120 EUR