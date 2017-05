FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4FU XFRA MXP001391012 ALSEA S.A. DE C.V. 0.033 EUR

3K1 XFRA KYG5264Y1089 KINGSOFT COR.LTD DL-,0005 0.011 EUR

FT7 XFRA KYG3311L1041 FANTASIA H.G.C.REGS HD-10 0.006 EUR

AJN XFRA KYG0192S1093 AJISEN(CHINA)HLDGS HD-,10 0.011 EUR

OTP XFRA HU0000061726 OTP BANK NYRT. 0.625 EUR

EUE XFRA FR0004254035 EULER HERMES GROUP EO-,32 4.680 EUR

NBP XFRA FR0000120685 NATIXIS S.A. INH. EO 11,2 0.350 EUR

AXI XFRA FR0000051732 ATOS SE NOM. EO 1 1.600 EUR

C41 XFRA BMG202981087 CGN NEW ENERGY HO.HD,0001 0.004 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.036 EUR

ZCH XFRA CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1 0.012 EUR

UHR XFRA CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 6.177 EUR

UHRN XFRA CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 1.235 EUR

ERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.117 EUR

CQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.001 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.389 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.232 EUR

1N31 XFRA US6525262035 NEWTEK BUSINE.SVCS DL-,02 0.357 EUR

V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.009 EUR

PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.089 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.161 EUR

8FT XFRA NL0011279492 FLOW TRADERS N.V. EO -,10 0.700 EUR

0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.024 EUR

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.447 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.313 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.104 EUR

XT2A XFRA BMG1987Y1030 CCT FORTIS HLDG.LTD.HD-10 0.004 EUR

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.112 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.188 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.188 EUR

119 XFRA KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 0.011 EUR

17T XFRA US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.036 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.223 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.424 EUR

IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.384 EUR