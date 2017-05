FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.626 EUR

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.030 EUR

3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.089 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.541 EUR

AOL1 XFRA US8873173038 TIME WARNER NEW DL-,01 0.360 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.232 EUR

SNY XFRA US8110651010 SCRIPPS NETW.INT.A DL-,01 0.268 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.509 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.074 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.125 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.047 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.036 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.206 EUR

NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.366 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.045 EUR

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.465 EUR

LTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.056 EUR

LB7 XFRA US5298981086 LIBBEY INC. DL-,01 0.105 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.304 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.071 EUR

6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.005 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.500 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.067 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.393 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.509 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.295 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.139 EUR

49C1 XFRA US16938G1076 CHINA DIGITAL TV HD.ADR 1 1.340 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.161 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.179 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.103 EUR

GZ5 XFRA PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 0.249 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.456 EUR

Z85 XFRA NO0010073489 AUSTEVOLL SEAFOOD NK 0,5 0.266 EUR

V7P XFRA NO0003110603 BONHEUR NK 1,25 0.213 EUR