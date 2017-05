FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

QCI XETR US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.509 EUR

UNP XETR US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.541 EUR

17T XETR US8872281048 TIME INC. DL-,01 0.036 EUR

GLW XETR US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.139 EUR

UHR XETR CH0012255151 SWATCH GRP AG INH.SF 2,25 6.177 EUR

UHRN XETR CH0012255144 SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45 1.235 EUR