Eine einzigartige Chartkonstellation tut sich derzeit bei dem Wertpapier des Reiseveranstalters TUI auf, die zweierlei mögliche Szenarien bereithält. Interessant zu sehen, welche der beiden Seiten sich am Ende auch durchsetzen wird!

Zunächst einmal kann ein mittelfristiger Aufwärtstrend zwischen 3,11 und 17,92 Euro in der Zeit von November 2011 bis Februar 2016 beschrieben werden - nach einem Kursrutsch aus dem Trendkanal fielen die Notierungen anschließend auf die markante Unterstützungszone von grob 10,00 Euro zurück. Dort gelang es Marktteilnehmern eine Stabilisierung herbeizuführen, das der TUI-Aktie im weiteren Verlauf erlaubte an die horizontale Begrenzung um 14,15 Euro anzusteigen. Darin liegt jetzt aber ein Problem, denn übergeordnet zeigt sich einerseits seit Februar 2014 eine astreine SKS-Formation (rote Balken), die einen Abverkauf und Verkaufssignal impliziert - zum anderen besteht die gleiche Formation in inverser Form (blaue Balken) seit Anfang 2016. Jetzt ist die spannende Frage, welche der beiden möglichen Szenarien ...

