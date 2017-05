Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Angesichts der guten Kostenentwicklung in einigen Bereichen habe er seine operativen Gewinnerwartungen für den Stahlkonzern angehoben, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Donnerstag. Ansonsten habe er die Bewertungsmodelle für Stahlproduzenten an niedrigere Stahl- und Eisenerzpreise angepasst. Grundsätzlich sei aber eine positive Einschätzung der europäischen Stahlbranche angemessen. Die globale Nachfrage steige, es gebe Konsolidierungspotenzial und zudem gebe es Schutz gegen Billigimporte aus China./mis/ck

