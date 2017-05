LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat Brenntag mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die starke Marktstellung des Chemikalienhändlers zahle sich aus, schrieb Analyst Marc Van'T Sant in einer Studie vom Donnerstag. Dies verschaffe in der Branche Kostenvorteile. Das Wachstum des Unternehmens sollte sich wieder beschleunigen, die Rentabilität dürfte weiter steigen, und eine Branchenkonsolidierung könnte für zusätzliches Potenzial sorgen./mis/ck

ISIN DE000A1DAHH0

