Die Schwäche bei Palladium setzte sich in der vergangenen Woche fort. Die Notierungen erreichten mit 750 US-Dollar den tiefsten Stand seit Mitte März. Im Anschluss an eine Serie von fünf Tagen mit fallenden Kursen erholte sich Palladium, kam allerdings über 779 US-Dollar nicht mehr hinaus. Dort setzten erneuten Abgaben ein, so dass hier ein Widerstand abgeleitet werden kann. Das Ziel einer weiter fallenden Bewegung kann sich über die Unterseite des noch bestehenden Aufwärtstrends um 720 US-Dollar hinaus am Tief von Mitte Dezember um 650 US-Dollar befinden. Unsere vor drei Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN DGR171 auf einen fallenden ...

