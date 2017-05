Liebe Trader,

Bankenwerte befinden sich seit Monaten wieder im Aufschwung, darunter auch das Papier der Bank of Ireland. Zwar markierte die Aktie bereits im August 2015 ein erstes größeres Hoch bei 0,3920 Euro, fiel kurz darauf aber wieder zurück und setzte sogar unter den mittelfristigen Aufwärtstrend auf 0,1570 Euro zurück. Dort fand das Papier glücklicherweise Halt und konnte nach einer volatilen Stabilisierungsphase wieder zur Oberseite abdrehen und in den Trendkanal zurückkehren. Doch für ein höheres Niveau als 0,2680 Euro reichten die Kraft der Bullen nicht mehr aus - die Aktie der Bank of Ireland schlug seit Mitte Dezember 2016 in eine konkrete Seitwärtsphase ein. Übergeordnet wurde aber der Ansatz einer inversen SKS-Formation mit einer leicht schrägen Nackenlinie um 0,2680 Euro aufgestellt, was auf eine größere Trendwendeformation hindeutet. Im Hinblick auf eine baldige Zinswende in der europäischen Fiskalpolitik könnte sich dieser Wert in den nächsten Jahren durchaus zur Kursrakete mausern.

Long-Chance:

Noch steckt die Aktie in der finalen Vollendung der rechten Schulter zwischen 0,2220 und 0,2680 Euro fest, zeigt auf Wochenbasis aber bereits jetzt eine klare Hammerkerze. Diese Kombination könnte weitere Begehrlichkeiten seitens der Bullen wecken, was zunächst einen Anstieg an die Nackenlinie zusichern sollte. Ein Ausbruch über 0,2680 Euro dürfte dann die beschriebene SKS-Formation aktivieren und rechnerisches Kurspotential bis an 0,3790 Euro freisetzen. Ein kurzer Zwischenstopp ist aber im Bereich von 0,3070 Euro einzuplanen, bevor der Gipfelsturm startet. Auf der Unterseite kann jetzt nur ein nachhaltiger Rückfall unter das Niveau der rechten Schulter sowie die Kursmarke von 0,2220 Euro für eine größere Korrektur zunächst auf die Jahrestiefs aus 2016 bei 0,1570 Euro sorgen - das dürfte jedoch mit einem Trendbruch einhergehen und noch viel tiefere Abgaben ermöglichen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 0,2520 Euro

Kursziel: 0,2680 / 0,3070 / 0,3790 Euro

Stopp: < 0,2200 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,032 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Bank of Ireland, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 0,2520 Euro; 08:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

