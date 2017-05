Liebe Trader,

Bereits seit Anfang 2009 tendiert das Wertpapier des Reifenherstellers Compagnie Generale des Etablissements Michelin in einer ungebrochenen Aufwärtsbewegung und konnte sich von 22,69 Euro auf ein bisheriges Hoch von 123,10 Euro hoch schrauben. Damit übertraf die Aktie um knapp 20,00 Euro die Vorgängerhochs aus 2007, verliert aber zunehmend an Schwung und vollzieht seit knapp zwei Wochen eine Korrektur des vorherigen Kursanstiegs. Beunruhigender hingegen ist aber der Umstand, dass mit dem gestrigen Kursrückfall unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 zugleich ein Island Gap auf Tagesbasis entstanden ist und als unverkennbares Trendwendezeichen gewertet werden muss. Weitere Abgaben sind vorprogrammiert und können kurzfristig als Short-Gelegenheit seitens der Marktteilnehmer wahrgenommen werden.

Short-Chance:

Solange sich die Kursnotierungen der Michelin-Aktie unterhalb des EMA 50 aufhalten, sind weitere Rücksetzer zunächst bis in den Bereich von 110,10 Euro zu favorisieren, darunter dürfte mit Sicherheit die markante Horizontalunterstützung um 107,90 Euro noch getestet werden. An dieser Stelle, oder spätestens am gleitenden Durchschnitt EMA 200 bei 105,40 Euro ist mit einer kurzfristigen Gegenbewegung der Bullen zu rechnen, weshalb das Short-Engagement auch nur sehr kurz angesetzt und entsprechend gut beherrschbar ist. Trotzdem sollte das Stop-Niveau noch um 120,00 Euro angesetzt werden, für den Fall das die Aktie unerwartet und vor allem dynamisch wieder zur Oberseite abdreht. Größere Handelssignale auf der Oberseite geben sich hingegen erst wenn die Jahreshochs bei 123,10 Euro nachhaltig geknackt werden, in diesem Fall stünde Kurspotential bis rund 130,00 Euro bereit.

Einstieg per Market-Sell-Order: 114,95 Euro

Kursziel: 110,10 / 107,90 Euro

Stopp: > 120,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 5,05 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCpA - Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 114,95 Euro; 08:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

