Bad Marienberg - Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der Deutsche Rohstoff AG (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) von BB+ auf BB angepasst, so die Creditreform Rating AG.Der Ratingausblick sei stabil. Wesentliche Gründe für das Downgrade seien die im Zuge hoher Investitionen steigenden Verbindlichkeiten und abschmelzenden Finanzreserven, wenngleich letztere weiterhin auf einem soliden Niveau verbleiben würden. Hinzu komme eine forcierte Projektentwicklung, welche einerseits eine deutliche Ergebnis- und Cashflow-Verbesserung in Aussicht stelle, andererseits aber erhöhte Investitions- und operative Risiken abbilde. Vor dem Hintergrund einer sinkenden aber weiterhin soliden Eigenkapitalquote sowie der aktuellen operativen Entwicklung sehe Creditreform Rating die Deutsche Rohstoff AG insgesamt in der Lage, die geplanten Unternehmensziele umzusetzen, wenngleich erhöhte operative und marktbezogene Risiken einzukalkulieren seien. (News vom 22.05.2017) (25.05.2017/alc/n/a)

