Bad Marienberg - Die PATIO Direkt Zwei GmbH hat am 24.05.2017 eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die PATIO Direkt Zwei GmbH beabsichtigt ein Delisting der Unternehmensanleihe (ISIN DE000A13SRX6/ WKN A13SRX) und hat den Vertrag mit der Frankfurter Wertpapierbörse über die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr gekündigt. Der Handel der Unternehmensanleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse wird zum 21. Juni 2017 eingestellt. (Pressemitteilung vom 24.05.2017) (25.05.2017/alc/n/a)

