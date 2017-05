Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kion von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Ausgabe neuer Aktien sollten die Refinanzierung der Dematic-Übernahme beendet sein, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Die solide Entwicklung des freien Barmittelflusses (Free Cashflow) sollte zudem den weiteren Schuldenabbau ermöglichen. Das Kursziel hob er an, da er sein Bewertungsmodell für den Gabelstaplerhersteller ein Jahr weiter in die Zukunft verschob./mis/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0005 2017-05-25/09:11

ISIN: DE000KGX8881