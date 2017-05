Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Renault von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 90 Euro angehoben. Die Aktie des Autobauers habe sich zwar seit Jahresbeginn unterdurchschnittlich entwickelt, aber das dürfte sich ändern, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Donnerstag. Das Absatzwachstum der Franzosen sei in diesem Jahr bisher beeindruckend stark gewesen und in Europa habe Renault Marktanteile hinzugewonnen. Zudem habe sich der Produktmix verbessert./ck/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0007 2017-05-25/09:21

ISIN: FR0000131906