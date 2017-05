München - Für Vontobel ist die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die RWE AG sei derzeit einer der führenden Stromerzeuger in Europa und beschäftige an 70 Standorten rund 14.000 Menschen. Alleine in Deutschland würden die RWE-Kraftwerke heute ein Drittel der Energieversorgung sichern. Derzeit prüfe RWE offenbar eine milliardenschwere Allianz mit dem französischen Versorger Engie. RWE könnte seine Beteiligung an der Ökostromtochter innogy an Engie abgeben und würde sich im Gegenzug dazu an Engie beteiligen, so hätten vertraute Investmentbanker die Nachrichtenagentur Reuters informiert. Allerdings habe es bisher noch keinerlei konkrete Gespräche zwischen den Parteien zu dieser Thematik gegeben.

