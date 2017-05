IRW-PRESS: Caledonia Mining Corporation: Caledonia Mining Corporation Plc: Änderungen im Aktionärsbesitz des Unternehmens

Caledonia Mining Corporation Plc: Änderungen im Aktionärsbesitz des Unternehmens

(TSX: CAL, OTCQX: CALVF, AIM: CMCL)

24. Mai 2017: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297483) erhielt eine Änderungsanzeige des Aktienbesitzanteils ihres größten Aktionärs (gemäß Bestimmungen der AIM Rules for Companies) der Allan Gray Proprietary Limited (Allan Gray). Allan Gray hat seinen Anteil am Unternehmen auf 9.456.200 Stammaktien erhöht, was einem Anteil von 17,91% der ausgegebenen Stammaktien entspricht. Allan Gray ist einer der größten institutionellen Fondsmanager Südafrikas und Caledonia freut sich über Allan Grays zusätzliches Investment in das Unternehmen. Caledonia Mining Corporation Plc Mark Learmonth Tel: +44 1534 679 802 or +27 11 447 2499 Maurice Mason- Tel: +44 759 078 1139 WH Ireland Adrian Hadden/Nick Prowting- Tel: +44 20 7220 1751 Blytheweigh Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger- Tel: +44 207 138 3204 www.resource-capital.ch info@resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39865 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39865&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=JE00BD3 5H902

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN JE00BD35H902

AXC0036 2017-05-25/09:55