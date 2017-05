Hannover - Am Primärmarkt hält die gute Stimmung an, wenngleich zum Ende der vergangenen Woche einige politische Störsignale aus Washington kamen, die kurzfristig zu einer - wenngleich nicht nachhaltigen - Eintrübung führten, so die Analysten der Nord LB.Zu Wochenbeginn habe sich wieder die positive Aufnahmebereitschaft der Vorwochen durchgesetzt, sodass u.a. die Rabobank ihre inaugural Covered Bonds am Markt habe platzieren können. So habe sich die Rabobank für eine Dual-Tranche über 7 und 15 Jahren entschieden. Die siebenjährige Tranche habe bei einem Reoffer-Spread von ms -11bp begeben werden können, nachdem die anfängliche Preisvorstellung im Bereich von ms -7bp gelegen habe. Die fünfzehnjährige Tranche sei schließlich bei ms +9bp platziert worden. Auch hier habe die ursprüngliche Preisvorstellung von ms +14bp aufgrund der Nachfrage reduziert werden können. Allerdings würden die unterschiedlichen Reoffer-Levels der beiden Bonds auch die allgemeine Versteilerung der Kurve bei niederländischen Covered Bonds verdeutlichen, die in den vergangenen Monaten zu beobachten gewesen sei.

