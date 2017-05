Der Verkauf von Aixtron nach China scheiterte im vergangenen Jahr am Veto der USA. Nun trennt sich der angeschlagenen Spezialmaschinenbauer von einer Tochter in den USA. Das gibt der Aktie Aufwind.

Der angeschlagene Spezialmaschinenbauer Aixtron trennt sich von seinem Geschäft mit Anlagen zur Fertigung von Speicherchips in den USA. Käufer für die in Kalifornien ansässige Aixtron Inc. sei eine Tochter der südkoreanischen Eugene Technology, die zwischen 45 und 55 Millionen US-Dollar zahlen werde, teilte Aixtron am Donnerstag in Herzogenrath bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...