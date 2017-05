Aktie im Fokus - MorphoSys

Ähnlich wie bei Rocket Internet war auch der Newsflow bei der Aktie des deutschen Biotechunternehmens MorphoSys zuletzt sehr positiv. Erst gestern konnte vermeldet werden, dass der Partner Janssen noch im laufenden Jahr eine Zulassung des am weitesten entwickelten Medikamentenkandidaten Guselkumab (gegen Schuppenflechte) anstrebe und anschließend die Indikation durch zusätzliche klinische Studien deutlich erweitern möchte. Doch auch wenn Guselkumab gegenwärtig das Vorzeigeprojekt von MorphoSys ist, haben die Martinsrieder noch viele weitere Pfeile im Köcher. Daher konnte die Aktie zuletzt auch den charttechnisch wichtigen Widerstand bei 61,13 Euro knacken und anschließend deutlich Fahrt aufnehmen.

Angesichts dieser rasanten Kursrally könnte es kurzfristig, gerade an einem wahrscheinlich eher Umsatz schwachen Tag wie heute, zu einem kleinen Rücksetzer in Richtung der 62 Euro Marke kommen. Eine solche Pullback-Bewegung wäre dann wohl jedoch die letzte gute, günstige Kaufgelegenheit. Denn generell scheint die Aktie ganz klar Kurs in Richtung 72 bis 75 Euro zu nehmen.

flatex-select

Long: DE000MF0FDV7 Morgan Stanley Faktor 2 MOR

Short: DE000MF1UXM1 Morgan Stanley Knock-Out Faktor 2 MOR

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/